ترامب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله أمس رداً على سؤال عما إذا كان سيلتزم بانتقال سلمي للسلطة “سنرى ما سيحدث”.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في التاسع من الشهر الجاري تقدم بايدن على ترامب في ولايات مين واريزونا و نورث كارولاينا فيما أظهر استطلاع سابق أجري مطلع هذا الشهر تقدم بايدن بفارق كبير على ترامب في نوايا التصويت للناخبين المتحدرين من أمريكا اللاتينية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

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