صالح يدعو لمساعدة العراق بمحاربة الإرهاب

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل على محاربة الإرهاب والتطرف محذراً من خطر تداعياته على مستقبل العراق والمنطقة والعالم.

ونقلت وكالة واع العراقية عن صالح قوله في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة عبر تقنية “الفيديو” إن “العراق واجه قبل وبعد ظهور وباء كورونا وباء لا يقل فتكاً وخطراً على العالم ألا وهو الإرهاب والفساد وتم دحر الإرهاب عسكرياً وتحرير المدن العراقية بإرادة شعبنا وتضحيات قواتنا من الجيش والحشد الشعبي” محذراً في الوقت نفسه من أن الحرب مازالت مستمرةً على الإرهاب والتطرف المتحرك عبر الحدود والكامن في خلايا نائمة.

ودعا صالح للتعلم من دروس الماضي وتطوير الأهداف الانمائية المستدامة والعمل بجدية على أجندة إصلاح للأمم المتحدة من أجل الارتقاء بتطلعات شعوب العالم.

وعن تطورات أوضاع القضية الفلسطينية أكد صالح مجدداً ضرورة إيجاد حلٍ للقضية الفلسطينية بما يلبي تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة الاستقرار للمنطقة والعالم.

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