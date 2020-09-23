عون يجدد إدانته الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إدانته استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية مؤكداً في الوقت نفسه التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

وطالب عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية “الفيديو”المجتمع الدولي إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي القيام بموجباته الكاملة في هذا المجال ووقف خروقاته للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً ووقف استباحة أجوائها واستعمالها لشن عدوان على الأراضي السورية وحثه على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

كما أكد عون تمسك لبنان التام بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية حسب القانون الدولي لافتاً إلى أنه يتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه وإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي حسب القانون الدولي وبما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه في ثرواته.

وحول انفجار مرفأ بيروت قال عون إن تداعيات الانفجار لن تطول فقط النشاط الاقتصادي ولكنها سترفع حدة معدلات الفقر مشيرا إلى أن هناك حاجة كبيرة إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمارها.

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