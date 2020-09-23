العدوان السعودي يرتكب 207 خروقات جديدة في الحديدة
جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منفذة 207 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله في بيان اليوم: إن من بين الخروقات هجوماً في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجاح وحيس وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس و9 طائرات تجسسية في أجواء والتحيتا وكيلو16 والمنظر ومدينة الحديدة و49 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و142 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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