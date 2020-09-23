العدوان السعودي يرتكب 207 خروقات جديدة في الحديدة

نشر قبل 7 ساعة

مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: قام إرهابيو ما تسمى (هيئة تحرير الشام) بالتنسيق مع جماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية وبدعم من مشغليهم الغربيين خلال الأيام القليلة الماضية بإحضار 2 طن من المواد الكيميائية وخزنوها في بلدة تقع جنوب غرب إدلب حيث يخطط هؤلاء الإرهابيون بالتنسيق مع أجهزة المخابرات التركية للقيام بفبركة مسرحية يتم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في أقرب وقت ممكن بهدف اتهام الجيش العربي السوري وحلفائه بها