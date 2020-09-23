في افتتاح دورة تشرين.. جبلة يفوز على الاتحاد,, وتشرين على م.بانياس

تشرين:

فاز فريق جبلة على فريق الاتحاد في افتتاح مباريات دورة تشرين الكروية بنسختها العشرين،اليوم، بنتيجة 1 ـ 0 سجله علي سليمان في د. 88 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البعث في جبلة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة ذاتها فاز فريق تشرين على فريق مصفاة بانياس بنتيجة 6 ـ 0 في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب الباسل باللاذقية، سجل الأهداف على بشماني في الدقائق 29و31و71 و ورد السلامة في د. 34 وعمر ريحاوي في د. 48 وكامل كواية في الدقائق في د. 67 .

وتفتتح منافسات المجموعة الثانية غداً بلقاء الكرامة مع الساحل، والوحدة مع التضامن.

ويشارك في الدورة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين:

الأولى: تشرين ـ الاتحاد ـ جبلة ـ مصفاة بانياس.

الثانية: الوحدة ـ الكرامة ـ الساحل ـ التضامن.

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