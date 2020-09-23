مقاتلتان روسيتان تعترضان قاذفتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مقاتلتين من نوع “سو27” تابعتين لها اعترضتا قاذفتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود.

ونقلت سبوتنيك عن المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة في بيان: رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية اليوم فوق المياه الدولية في البحر الأسود هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية حيث أقلعت مقاتلتان من طراز “سو27″ من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية، ووفق البيان حدد طاقما المقاتلتين الروسيتين أن الهدفين الجويين هما قاذفتان أمريكيتان من طراز “بي52 اتش” للقوات الجوية المسلحة الأمريكية ورافقتاهما فوق مياه البحر الأسود.

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