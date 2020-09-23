موسكو: ننتظر رداً من ألمانيا حول نافالني في فترة 10 أيام

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن بلاده تنتظر من ألمانيا رداً على طلبها بشأن قضية السياسي الروسي أليكسي نافالني في غضون عشرة أيام.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شولغين قوله في تصريح إن الرسالة التي وجهها الجانب الروسي إلى البعثة الألمانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضم طلباً بتقديم معلومات شاملة بما فيها نتائج التحاليل الطبية والمواد البيولوجية وغيرها من العينات السريرية لنافالني وذلك بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف شولغين إن ألمانيا ملزمة بموجب المعاهدة بتقديم هذه المعلومات في فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام، موضحاً أن روسيا ستأخذ الجواب الألماني بعين الاعتبار لدى اتخاذها قرارات بشأن خطواتها اللاحقة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف أعلن أمس أن موسكو تواجه بعض الصعوبات في التحقيق بشأن قضية نافالني الذي تزعم ألمانيا أنه تعرض للتسميم، مشيراً إلى أن برلين لم تقدم أي معلومات عن هذه القضية.

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