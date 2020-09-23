الصحة: 47 إصابة جديدة بـ كورونا و15 حالة شفاء و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 47 إصابة جديدة، وشفاء 15 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3924 شفيت منها 998 وتوفيت 181 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء 23 أيلول 2020:

الإصابات:

١٠ في حلب

٧ في دمشق

٦ في ريف دمشق

٦ في درعا

٥ في اللاذقية

٥ في حمص

٤ في الحسكة

٣ في طرطوس

١ في القنيطرة

حالات الوفاة:

١ في حلب

١ في حمص

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٣ في حمص

٣ في طرطوس

٢ في حماة

٢ في حلب

٢ في اللاذقية

٢ في دمشق

١ في القنيطرة

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