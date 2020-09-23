مقتل ضابطين وشرطي و4 محكومين بالإعدام في مصر

قتل ضابطان وشرطي و4 محكوم عليهم بالإعدام اليوم أثناء محاولة المساجين الهروب من سجن طرة في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر أمني قوله: إنه أثناء محاولة هروب أربعة مساجين محكوم عليهم بالإعدام من سجن طرة تصدى لهم عناصر الشرطة واندلعت اشتباكات بينهم ما أدى إلى مقتل ضابطين وشرطي والمسجونين الأربعة.

وتتصف منطقة سجون طرة بعملية تأمين ضخمة على مدار اليوم ويتم الإحكام والسيطرة عليها بشكل كبير مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في عملية التأمين.

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