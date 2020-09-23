الحزب السوري القومي الاجتماعي: انتصار سورية على الإرهاب ضربة قاصمة للمشروع المعادي

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي وقوفه إلى جانب سورية في معركتها ضد الإرهاب، مشدداً على أن انتصارها عليه شكل ضربة قاصمة للمشروع المعادي للمقاومة.

وأوضح بيان صدر عن الحزب اليوم أن ما حققته سورية في مواجهة الإرهاب ورعاته انتصار مدو وسيكلل بتطهير ما تبقى من بؤر إرهابية، مؤكداً وقوفه إلى جانبها في مواجهة الإرهاب والاحتلالين التركي والأمريكي للأراضي السورية.

وجدد الحزب تمسكه بخيار المقاومة ونهجها كونه الوسيلة الوحيدة لمواجهة العدو الإسرائيلي وإفشال مخططاته وأطماعه، مشدداً على أن التطبيع مع العدو الصهيوني يرمي إلى تصفية المسألة الفلسطينية و استهداف دول وقوى المقاومة.

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