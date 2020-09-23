بريطانيا تسجل 6178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الحكومة البريطانية اليوم 6178 إصابة جديدة بفيروس كورونا والتي تعتبر أعلى زيادة في عدد الإصابات المسجلة منذ الأول من أيار الفائت.

ووفقاً لبيانات الحكومة التي أوردتها رويترز فقد سجلت بريطانيا حتى الآن 729ر409 حالات منذ بداية الجائحة مع ارتفاع متزايد يومياً وملحوظ بعدد الإصابات اليومية بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 862ر41.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 258 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في ممالك الخليج إلى 175ر124.

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