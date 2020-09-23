الاحتلال يعلن عزمه الاستيلاء على 17 عقاراً فلسطينياً في الخليل

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عزمها الاستيلاء على 17 عقاراً فلسطينياً في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة معا عن محافظ الخليل جبرين البكري قوله إن قوات الاحتلال أصدرت أمراً بالاستيلاء على 17 عقاراً فلسطينياً في قلب مدينة الخليل وذلك في إطار خططها الاستيطانية والتهويدية الهادفة للاستيلاء على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وتهويد حي تل أرميدة وشارع الشهداء والمناطق الجنوبية والشمالية من المدينة.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث هدمت في وقت سابق اليوم منشآت تجارية وزراعية ومنازل في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل وفي بلدة نعلين غرب رام الله وفي قرية جبارة جنوب طولكرم.

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