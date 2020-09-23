العراق يسجل خمسة آلاف إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق اليوم خمسة آلاف إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بلغ 332635 بينما بلغ إجمالي الوفيات 8754 في حين بلغ عدد حالات الشفاء 264988.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1083 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 87530 و406 حالات وفاة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 651 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 30 ألفاً و97 حالة بينما تم تسجيل 9 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات 469 بينما تماثل للشفاء 517.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 561 إصابة بكورونا ليصبح الإجمالي 331359 والوفيات 4569 بعد تسجيل 27 حالة بينما تماثل 1102 شخص للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 313786.

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