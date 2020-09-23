الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون يجددون اعتداءاتهم بالقذائف على منطقة أبو راسين بريف الحسكة

جدد الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتداءاتهم على منطقة أبو راسين بريف الحسكة واعتدوا مساء اليوم بالقذائف الصاروخية على محيط البلدة وذلك بعد ساعات من استهدافها بقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية المتمركزين في بلدة الداوودية وعتيق الهوى اعتدوا مساء اليوم بالقذائف الصاروخية على منازل الأهالي في عدة قرى بمحيط بلدة أبو راسين شمال الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي.

وكانت مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين استهدفت أمس عدة قرى بمحيط بلدة أبو راسين وأوقعت أضرارا بممتلكات الأهالي ومحاصيلهم الزراعية.

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