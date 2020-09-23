السفير عبد الكريم: تعزيز التكامل السوري اللبناني في مواجهة الإرهابين الصهيوني والتكفيري

شدد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم على تعزيز التكامل السوري اللبناني في مواجهة الإرهابين الصهيوني والتكفيري وكل التحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.

وقال السفير عبد الكريم خلال استقباله في مقر السفارة اليوم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين القطري نعمان شلق إن الانفجار المؤلم والمروع الذي استهدف مرفأ بيروت مؤخراً ينطوي على أبعاد خطيرة لافتاً إلى ضرورة التنبه إلى الضغوط الأميركية والمبادرات الخارجية والتركيز على المصلحة الوطنية اللبنانية ومنطق السيادة الوطنية في مقاربة الأمور.

بدوره نوه شلق بالدور القومي لسورية في لبنان عبر كل المراحل والمحطات النضالية وبصمود الشعب السوري وبطولات جيشه وحكمة قيادته في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها.

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