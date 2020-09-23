موسكو: نعمل على توسيع (القائمة السوداء) لمواطني الاتحاد الأوروبي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعمل على توسيع “القائمة السوداء” لمواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من الدخول إلى روسيا مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة على أساس التعامل بالمثل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في إفادة صحفية اليوم: “في الآونة الأخيرة اتسم الاتحاد الأوروبي بعدد من الخطوات غير الودية تجاه بلادنا والمواطنين الروس ويواصل توسيع أدوات عقوباته وتطبيقها تحت ذرائع سخيفة”.

وأضافت: “قد حذرنا الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً من ضرر ذلك لكنه يتجاهل مقترحاتنا بإجراء حوار موضوعي على أساس الحقائق ويواصل اختيار لغة العقوبات ورداً على إجراءات هذا الاتحاد اتخذ الجانب الروسي قراراً بتوسيع القائمة المتبادلة لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المحظورة من دخول روسيا الاتحادية”.

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