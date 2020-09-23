علنت وزارة الداخلية أن عناصر قسم شرطة الحميدية في دمشق تمكنوا من إلقاء القبض على شبكة لترويج الدولارات المزيفة في مدينة دمشق بالاشتراك مع عدد من الأشخاص المتوارين.

ووفقاً لبيان من وزارة الداخلية ـ حسب سانا ـ فإن قسم شرطة الحميدية ضبط ثلاث قطع نقدية مزورة من فئة المئة دولار أمريكي بحوزة فتاة وبالتحقيق معها اعترفت بحصولها على العملة المزورة من شخص في محافظة طرطوس تم إلقاء القبض عليه أيضا واعترف بقيامه بترويج الدولار الأمريكي المزور.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالبحث والتحري تم الاستدلال على عدد من أفراد الشبكة المذكورة وضبط بحوزتهم قطع نقدية مزورة من فئة المئة دولار ومبلغ مالي قدره نحو مليون ومئة ألف ليرة سورية من قيمة الدولارات المزيفة التي قاموا بترويجها واعترفوا بإحراق خمس وعشرين قطعة نقدية من الدولارات المزيفة.

ولفتت الوزارة إلى أن أحد أفراد الشبكة توارى مع باقي القطع المزورة والتي يبلغ مجموعها مع المصادرات مئة قطعة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم والبحث مستمر عن المتوارين وسيتم تقديمهم مع المصادرات للقضاء المختص.

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