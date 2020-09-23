الاحتلال يجرف أراضي الفلسطينيين ويقتلع عشرات الأشجار غرب بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية وجرفت أراضي الفلسطينيين واقتلعت عشرات أشجار الزيتون فيها.

ونقلت وكالة “معا” عن رئيس بلدية بتير تيسير قطوش قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخمار بالقرية وقامت بأعمال تجريف واسعة لأراضي الفلسطينيين واقتلعت عشرات أشجار الزيتون فيها بهدف توسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أربع منشآت زراعية ومنزلاً فلسطينياً في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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