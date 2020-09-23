صراع الخير والشر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تقرير: سامر اللمع

تجلى صراع الخير والشر بصورة واضحة في خطابات زعماء الدول الكبرى أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, والمنقولة عبر تقنية “الفيديو”.

فقد حمل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس كل معاني الشر والغطرسة والعنجهية, لدرجة دفعت النقاد والمراقبين إلى وصف الخطاب بأنه خطاب انتخابي موجه من ألفه إلى يائه إلى أنصار ترامب من اليمين العنصري المتطرف في أمريكا.

فبدلاً من أن يدعو إلى السلام والحد من سباق التسلح على مستوى العالم، “افتخر” ترامب, وبكل صلافة بأنه أنفق مبلغاً قياسياً لتمويل الجيش الأمريكي (700 مليار دولار في العام الحالي، و716 ملياراً في للعام القادم), لافتاً إلى أنه “في القريب العاجل سيصبح الجيش الأمريكي أكثر قوة عما كان في أي وقت من قبل”.

ترامب كرر في خطابه, تهديداته العدوانية لسورية ولإيران ولكوبا وفنزويلا، مدعياً بأنه “سيعمل من أجل نشر الحرية والديمقراطية”! ، نظراً لما سماه “المسؤولية التي تتحملها بلاده بوصفها ترفع لواء حقوق الإنسان”!، وهي تهديدات جاءت متناقضة مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيرس الذي دعا إلى وقف عالمي لإطلاق النار ووضع حد للصراعات في العالم من أجل مواجهة وباء كورونا.

واللافت أن ترامب وبعد هزيمته الكبرى في الأمم المتحدة، والمتمثلة برفض العالم منطق البلطجة الأمريكية إزاء محاولة أمريكا إعادة فرض “العقوبات” الأممية على إيران، عاد لمتابعة هواجسه المعتادة في فرض المزيد من ” العقوبات” على إيران, مشيراً إلى أن هناك “عقوبات” إضافية ستُستأنف في 5 تشرين الثاني المقبل، وبأن المزيد سيتبع ذلك، وأن بلاده ستعمل مع الدول التي تستورد النفط الإيراني الخام لكي تخفض مشترياتها بشكل كبير.

ولم تنجُ الصين من بلطجة الرئيس الأمريكي الذي صب جام غضبه أيضاً عليها، وحملها زوراً وبهتاناً “مسؤولية” انتشار فيروس كورونا، داعياً العالم إلى “محاسبة” الصين!.

وأمام هذا الخطاب الاستفزازي والمتغطرس لترامب، جاء خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني ليرد على بلطجة ترامب وسياسة “العقوبات القصوى” التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، حيث أكد الرئيس روحاني أن أميركا لا يمكنها أن تفرض على إيران لا التفاوض ولا الحرب، وحتى لو كانت الحياة مع الحظر صعبة لكن الأصعب من ذلك هو الحياة بلا استقلال. مشيراً إلى أنه آن الأوان ليقول العالم لا للغطرسة والبلطجة، فعهد الهيمنة والتسلط بلغ نهايته.

في موازاة ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار، مشدداً على ضرورة أن يراعي مجلس الأمن الدولي مصالح جميع الدول بشكل كامل وأن يبقى ميثاق الأمم المتحدة هو المصدر الرئيس للقانون الدولي.

وقال بوتين خلال كلمة أمس تم بثها عبر “الفيديو”: إن روسيا ستبذل كل الجهود الممكنة للإسهام في تسوية الأزمات الإقليمية سلمياً وعبر طرق سياسية دبلوماسية ومن أجل ضمان الاستقرار الاستراتيجي، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الازدواجية، وعدم التدخل بشؤون الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتركيز على الحلول السياسية للخلافات والأزمات.

وحول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أوضح بوتين أن بلاده ستتقدم بمبادرة بناءة لتوحيد الموقف في مجال السيطرة على الأسلحة وتعزيز نظام الاتفاقات الحالية الخاصة بهذه القضية، مشيراً إلى أن ذلك يتعلق أيضاً بالحظر على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة.

بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة, أن بلاده لا تنوي الدخول في حروب مع دول أخرى، وأن الصين تتمسك بسياسة حل الخلافات بالطرق السلمية وأنها لا تنوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة، ولن تسعى إلى التورط في لعبة محصلتها صفر.

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