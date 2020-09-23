حملة تعقيم واسعة في “مدارس حلب” للحد من انتشار «كورونا»

حلب ـ مصطفى رستم

أنهت الفرق التطوعية لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري فرع حلب حملة تعقيم واسعة شهدتها مدارس المدينة وريفها، وتستعد في الوقت ذاته لإطلاق حملة واسعة النطاق لرفع وعي التلاميذ حول كوفيد -19 والتعريف بالعادات الصحية منعاً لانتقاله.

من جانبه ذكر نائب رئيس فرع الهلال الأحمر في حلب “حسام زرابيلي” لـ (تشرين) أهمية زيارات التعقيم التي شملت كل المدارس بهدف المساعدة في توفير إجراءات احترازية تحدّ من انتشار الفيروس، وتحافظ على سلامة التلاميذ.

وكان المتطوعون قد استخدموا رش المعقمات في (450) مدرسة، إضافة إلى توزيع (433) سلة مواد تنظيف وتعقيم بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية تأمين بيئة صحية لطلاب المدارس.

هذا وافتتحت المدارس في مدينة حلب بموعدها المحدد 13 من الشهر الحالي بعد تأجيل وسط مخاوف الأهالي من انتقال الفيروس إلى أطفالهم ولاسيما تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، أو أن يكونوا حاملين له إلى منازلهم لعدم توفر أبرز شروط الإجراءات الاحترازية وهو التباعد المكاني في معظم مدارس المدينة.

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