حريق في بيت النار بمخبز المزة الآلي

مركزان الخليل

اندلع ظهر اليوم حريق خفيف في بيت النار بمخبز المزة الآلي أدى إلى توقف هذا الخط عن العمل وقامت عناصر فوج الإطفاء بإخماده مباشرة .. وأكد مدير فرع السورية للمخابز بدمشق نائل اسمندر أنه لم يصب أحد بأذى من عمال المخابز وكانت الأضرار مادية فقط اقتصرت على بيت النار وقشاط سير الخبز . وقد تعامل فوج الإطفاء بسرعة مع الحريق وأخمدوه. ولم تعرف بعد أسباب الحريق إلى حين انتهاء عناصر الإطفاء من مهامها. وأوضح اسمندر أن المخبز سيستمر بالعمل بإنتاج الخبز من خلال تشغيل الخط الثاني الموجود أصلاً بالمخبز وأن كوادر المؤسسة السورية للمخابز بدأت بإصلاح خط التشغيل المتضرر بحيث يعود للعمل يوم السبت القادم.

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