«مو حزن.. لكن حزين»

عماد خالد الحطبة

تستيقظ غاضباً، في زمن الحرب والأوبئة وسيطرة رأس المال على كل تفاصيل حياتنا، ليس غريباً أن تصحو غاضباً، بل لعل كل الكادحين في عالم يتحكم به ترامب وماكرون وجونسون يستيقظون غاضبين، وأحياناً لا يستيقظون أبداً. لكنك كعربي تستيقظ بنوع خاص من الغضب… إنه القهر.

عندما ترى المؤامرة تلو المؤامرة تحاك ضد سورية، شعباً وجيشاً ودولة، ويخرج عليك عميل متشدق ليتحدث عن “حل سياسي ومصالح الشعب السوري..” تشعر بالقهر.

عندما تقرأ في الصحيفة اليومية أن وزارة الخارجية الأردنية أصدرت بياناً تدين فيه قصف «الحوثيين» لإحدى المدن السعودية وإصابة بضعة مدنيين بجراح، وتتغاضى عن استشهاد 43 ألف يمني في غارات تحالف العدوان.. تشعر بالقهر.

عندما تهرب من صحفك اليومية وتبحث عن أخبار العالم، تشدك التعليقات إلى تقرير في جريدة «هآرتس» الصهيونية عن قناصي الرُكَبْ في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقرأه، وتعيد في ذهنك ما يحدث من هرولة نحو «السلام» والتطبيع.. تشعر بالقهر.

تفعل مثل «عبد الله الإرهابي» تشحن روحك بالحقد التاريخي على العدو الذي يقتل أحلامك، ويصفعك كل صباح بخيانة إخوتك. لا أملك كلمات يمكن أن تصف حجم القهر الذي خبرته مع قراءة هذا التقرير، لذلك قررت أن أشارككم جزءاً طويلاً منه لنتذكر من هم هؤلاء، ولنجدد ما تحمله أرواحنا من توق للنصر عليهم، وتحرير الأرض والبشر من قهرهم.

يقول إيدن: «أعرف بالضبط عدد الرُكَبْ التي أصبتها». أكمل إيدن خدمته في جيش الاحتلال الإسرائيلي كقناص في لواء مشاة قبل ستة أشهر. في معظم الأوقات، كان مركزه على طول “الحدود” مع قطاع غزة. مهمته: صد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج. يقول: «احتفظت في غرفتي بغلاف كل طلقة أطلقتها لذلك أنا لا أخمن، أعرف بدقة: 52 إصابة مؤكدة».

-ولكن هناك أيضاً إصابات «غير دقيقة».. أليس كذلك؟

-كانت هناك حالات لم تتوقف فيها الرصاصة وأصابت رُكبة شخص آخر خلف الشخص الذي أستهدفه. مثل هذه الأخطاء تحدث.

-هل 52 إصابة رقم كبير؟

-لم أفكر في ذلك. لم أقم بتصفية المئات كما حدث في فيلم «القناص» الأميركي: نحن نتحدث عن الركبتين. أنا لا أستهين بالأمر، لقد أطلقت النار على إنسان، لكن الأمر مختلف.

من بين عشرات القناصين الذين اتصلنا بهم، وافق ستة فقط (جميعهم مسرحون من الجيش الإسرائيلي) على إجراء مقابلات ووصف الواقع كما رأوه من خلال بنادقهم. خمسة من كتائب المشاة.. قمنا باستعمال أسماء مستعارة. لم يقبل هؤلاء إجراء المقابلات رغبة منهم «بكسر الصمت» أو التكفير عن أفعالهم، ولكن لشرح ما حدث من وجهة نظرهم.

في حالة إيدن، حتى فكرة أنه قتل أحد المتظاهرين عن “طريق الخطأ” لا تزعجه. ويصر قائلاً: «أعتقد أنني كنت في الجانب الصحيح وفعلت الشيء الصحيح، لولا ما نفعله، لعبر الإرهابيون السياج. كان من الواضح بالنسبة لي أن هناك سبباً لوجودي في ذلك المكان».

يتابع إيدن إنه حطم «الرقم القياسي لإصابة الرُكب» في المظاهرة التي جرت يوم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، في 14 أيار 2018. قام بذلك بشكل مشترك: يعمل القناصة عادة في أزواج، يرافق كل قناص محدد للأهداف، وهو عادة قناص تحت التدريب، تتمثل مهمته في إعطاء شريكه بيانات دقيقة (المسافة من الهدف، اتجاه الرياح.. إلخ).

أضاف إيدن: «في ذلك اليوم، حقق فريقنا أكبر عدد من الإصابات، 42 إصابة. لم يكن من المفترض أن يقوم مُحَدِدُ الأهداف المرافق بإطلاق النار، لكنني منحته الفرصة، كنا نقترب من نهاية مهمتنا، ولم يكن قد أصاب أي ركبة. في النهاية تريد أن تغادر وأنت تشعر بأنك فعلت شيئاً، وأنك لم تقض وقتك قناصاً تحت التدريب فقط. لذلك، بعد أن حققت بضع إصابات، اقترحت عليه تبادل المواقع. أستطيع القول إنه أصاب حوالي 28 ركبة».

يتذكر إيدن ركبته الأولى بكل وضوح. كان هدفه متظاهر يقف على لفائف من الأسلاك الشائكة على بعد حوالي 20 متراً. يقول: «في تلك الفترة [في وقت مبكر من بداية الاحتجاجات] لم يُسمح لنا بإطلاق النار على المتظاهر إلا إذا كان واقفاً. هذا يعني أنه حتى لو كان يتحرك بهدوء، فإن إطلاق النار محظور، لكي لا نخطئ الهدف أو نضيع الذخيرة. على أي حال، كان هذا المتظاهر يقف على الأسلاك الشائكة، وكنت أنا مع سلاحي عند السياج، لكن لا يوجد حتى تلك اللحظة تصريح بفتح النار. في إحدى اللحظات، وقف أمامي مباشرة، نظر إلي بشكل مستفز وكأنه يقول:(دعنا نراك تحاول). كان يقف فوق رأسي قائد الكتيبة، وإلى يساري نائبه، وإلى اليمين قائد الفصيل، الجنود في كل مكان حولي، العالم كله يراقبني في أول محاولة لي. شعرت بضغط كبير. من بين شعيرات تحديد الهدف، أتذكر رؤية الركبة وهي تنفجر».

يقول «روي» الذي خدم كقناص في لواء “جفعاتي” حتى تسريحه قبل عام ونصف، إن الحادثة التي يتذكرها بوضوح هي تلك التي جذبت أكبر عدد من الجمهور.. «كان الضغط شديداً، فقد حضر قائد الكتيبة، وفي هذه الحالة يحضر الجميع. كان هناك فلسطيني بدا وكأنه في العشرين من عمره، لم يتوقف عن الحركة. يرتدي قميصاً زهرياً، وبنطلوناً رمادياً. ما يفعلونه هو الجري، والجري، والجري، حتى ينتهي بهم الأمر عند السلك الشائك. كان يجيد ما يفعله. إذا أطلقت النار عليه وهو يجري يمكن أن تقتله أو أن تصيب شخصاً يقف خلفه. أتذكر بوضوح أنني كنت قلقاً بشأن عدم إصابة ساقه، ثم شعوري بالارتياح لأنني أصبت ركبته إصابة دقيقة»!

كاتب من الأردن

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