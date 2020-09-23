جمال المصري: استسهال الشعر المقاوم يقلل من أهميته

نجوى صليبه

خلال الحوار المفتوح الذي أقامه فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب مع الشاعر جمال المصري، استعرض الأخير تعريفات الشعر المختلفة عربياً وغربياً، مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تعريف حقيقي شامل للشعر، لأن الشعر كالضوء لا يمكن الإمساك به، ولكن يمكننا أن نستمتع بضيائه.

وبين المصري أن انشغاله بالعمل المسلح المقاوم كان السبب في تأخره عن المشاركة في الفعاليات الأدبية كما أن التكلفة المادية وعدم الرغبة بالنشر هما سبب التأخر في إصدار العديد من الأعمال، موضحاً أن استسهال تناول الشعر وخصوصاً الشعر المقاوم قلل من أهميته وقيمته، مضيفاٍ : «هذا الأمر له علاقة بالفاسدين والفساد في كل مكان.. فمن أين يأتي هؤلاء الفاسدون.. ولماذا انهار الوضع الاقتصادي والثقافي والوطني بهذا الشكل؟؟ نحن لدينا العديد من المؤسسات الثقافية التي لم تؤدِ دورها كما يجب..

وبالسؤال عن كيفية إنهاء هذه السطحية المؤسساتية، أجاب المصري: يجب أن نولي مسألة الحداثة أهمية أكثر من ذلك، ففي المدرسة يعطوننا قضايا مفروضة، وذائقة جمالية محددة حيث يصل الطالب إلى البكالوريا، من دون أن تكتمل لديه الذائقة النقدية.. على سبيل المثال ظهر شعراء دعوا لانفتاح الحداثة.. فها هو السياب يستخدم الرموز والأساطير في شعره محاولاً التعبير عن أفكاره هرباً من الرقابة ، مثل (عيناك غابتا نخيل..) فنحن أمام مشهد مفتوح يضعنا في جو سحري.. كما أنه استخدم الأسطورة لتعميق المعنى الحقيقي، الذي لا يغيب عن ناقد متمرس، والشاعر فعلياً يمتلك ثقافته الخاصة، ولديه مشروعه المهم، فها هو محمود درويش يقول: (لا طروادة بيتي ولا مسادة وقتي) وكلنا نعرف ما هي طروادة .. وما هي مسادة… والثقافة التي يتمتع بها القارئ تتيح له الولوج إلى عمق النص..

فالمعنى الحقيقي: (أيها المؤسسات الفلسطينية: هذا ليس الوقت المناسب لنقتل فيه بعضنا ونتحارب معاً ويجب أن نسعى لنسقط خلافاتنا مع بعض وقتال العدو الحقيقي مغتصب الأرض)…

ويتابع المصري: للشاعر أمل دنقل دور كبير في استخدام الأسطورة التي تلقي ظلالها على الواقع من خلال نص (زرقاء اليمامة) الذي فتح آفاقاً جديدةً للتعامل مع الأسطورة، والقارئ في تعامله مع الشعر يقرأ أحياناً بسبب انشغاله بمتاعب ومشاغل الحياة، قراءة عابرة من دون تذوق، فيمرُّ على النص الذي أُرهق الشاعر بنظمه مرور الكرام..

وأنا أرى أن الشعراء الذين لجؤوا لاستخدام الرموز اليونانية وأساطيرها من دون الاهتمام بروح هذه الأساطير حاولوا أسر الخيال بالعقلنة.. فمن منا لم يقرأ نص (بيروت نرجسة الرخام) هذا ليس كلاماً اعتباطياً.. فبيروت هي المدينة التي تشعر أنها متفوقة على غيرها من المدن، فهي نرجسة مصنوعة من الرخام الذي تستخدمه الطبقة الباذخة في منازلها، ويغيب عن منازل الفقراء.. ولا نستطيع أن نغفل دور الغزو الثقافي وطريقة التعامل مع المثقف..

ونوه المصري بالدكتوراه الفخرية وعدها سبيلاً جديداً لتحطيم معنويات الكاتب والشاعر والباحث وغيره.. حيث تمنح لمن لا يستحقها، في حين نرى البعض يعمل بجد، لابتكار أفكار مهمة، وتأليف الكتب القيمة، ولا يأخذ حيزاً من الاهتمام الذي يستحقه..

ولا نستطيع أن نغفل دور الموسيقا والأغنية في شهرة بعض الشعراءكـ« نزار قباني،وعبد الله الفيصل وغيرهما..» ويؤكد المصري أن الموهبة تفرض الأداء الشعري وهي تتوالى عبر العصور، مضيفاً : «نحن لا نصنع شعراء أو نقاداً.. النقد والشعر موهبة حقيقية تنبعث من فكر المبدع..» ورأى المصري أنَّ الشعر الصوفي كان حركة مهمة في تاريخ الإنسانية، فالإنسان يستمد سلطته من سلطة الله وليس من سلطة الحاكم.. وسلطته من الحداثة.. حيث عمل الشعر الصوفي على توسيع مفهوم الـ (أنا – أنت)، والعاشق يفنى في المعشوق الذي هو (الله).. والشاعر هو الذي يحول القبح إلى جمال بطريقة مبدعة ولافتة، ولا نستطيع أن نغفل التطور المذهل للخطاب الشعري عبر العصور ليصل إلى مستوى عالٍ من الإبداع..

وبالسؤال عما إذا كان المصري يكرر نفسه، أجاب: نعم.. أكتب وأكرر، وأحتاج إلى ذلك ثقافياً لفضح المعطيات الراهنة والاعتداءات والمؤامرات التي كانت سورية ساحتها الأولى، نعم كنت أكرر.. وكنت مشغولاً بهذه الأزمة والصراع الدائر.. وهذا سبب التكرار.. ولكن عندما خف تأثير هذه المسألة رجعت إلى الساحة الأدبية برؤية فلسفية أدبية جديدة.. أنا ابن المرحلة، وضمن هذه المرحلة.. وأعمل وأتحدث ضمن الألم الذي يعتمل في داخلي.. الانفجارات والأعمال الإرهابية التي حدثت غيرت من مساري الشعري وطريقة تفكيري.. فالظروف المتشابهة تخلق شعراً متشابهاً..

وأبدى المصري رأيه بالمشهد الشعري الحالي بالقول: أرى أن معظم الشعراء يعتمدون على الأساطير والإسقاطات في كتاباتهم، وهذا يتطلب منهم معرفة عميقة بتاريخ بلدانهم، وأهم شعرائها، واللغة أهم وأبسط مقوماتها… أشعر أنه دائماً هناك قيود… كل الشعراء اتكؤوا على التغيير وتميزوا بتجربة متفردة، لكن المبدع الحقيقي هو الذي يحلق في سماء الشعر ضمن مناخات حرة واستقلالية متفردة..

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