الخطيب لـ«تشرين»: تحديات كبيرة بانتظار لجنة تسيير الأمور في اتحاد كرة السلة

معين الكفيري

تنتظر لجنة تسيير أمور اتحاد كرة السلة تحديات كبيرة في الوقت الذي تترقب كوادر اللعبة وجماهيرها نتائج عملها إلا أن الكل يعلم حجم ما تعانيه السلة السورية, والكثير من الصعوبات والمنغصات وجلها يتعلق بشح الإمكانات المادية التي باتت السمة الأساسية للقيادة الرياضية وكرة السلة مازالت تمشي بخطوات عرجاء وغير واضحة, وخاصة على صعيد المنتخبات الوطنية التي اختفى بريقها لذلك من الملفات المهمة التي تنتظرها مشاركة منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال في تصفيات كأس آسيا وتطوير وإطلاق البطولات والمسابقات المحلية ومنح الأندية مستحقاتها إضافة لملف الإنجازات لسلتنا, وهو أهم الملفات المهمة التي تنتظر تفاعلاً من نوع خاص كون البطولات والألقاب غائبة عن خزائن السلة السورية منذ أكثر من عقد من الزمن وتبدو الصورة واضحة وضوح الشمس داخل اللعبة الشعبية الثانية حيث يخيم الهدوء والحذر على الأجواء, وربما يكون ذلك الهدوء مرحلة أخيرة قبل قدوم عاصفة الاتحاد الجديد قد تغير كل شيء, فالعاصفة تتعلق بطموحات اللعبة وقدرتها على تغيير واقع استمر طويلاً, وإن الجميع ينتظر عمل اللجنة بفارغ الصبر بقيادة علاء جوخه جي -عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام, وعضوية كل من: سلام علاوي – إياد السباعي – طريف قوطرش.

خلافات داخل الاتحاد

وحول استقالة اتحاد كرة السلة السابق وانتخاب اللجنة المؤقتة التي تم انتخابها خلال الجمعية العمومية الاستثنائية, تحدث لـ«تشرين» الدكتور صلاح الخطيب الأمين العام للجنة الأولمبية السورية قائلاً: لم تكن هناك استقالة جماعية لاتحاد كرة السلة, وإنما قدم كل عضو من الأعضاء استقالته بعد أن تفهموا الواقع بأن هناك خلافات داخلية أثرت في مسيرة كرة السلة, ولا يمكن أن تؤدي تلك الخلافات إلى الوصول باللعبة إلى بر الأمان, وإلى الهدف المنشود والمتوخى منه.

ونفى الخطيب أن يكون اتحاد كرة السلة المستقيل تعرض لأي ضغوطات لتقديم استقالته بل أنهم تقدموا قبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية باستقالتهم, ولم يعلن عن ذلك حتى تجري الأمور بالاتجاه الصحيح.

وأضاف الأمين العام للجنة الأولمبية السورية تم تحديد الانتخابات للاتحاد الجديد من ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة حسبما ذكر رئيس اللجنة الأولمبية السورية- فراس معلا.

وحول من يحق له الترشح للاتحاد الجديد قال: كل من تم تعيينه في اللجنة المؤقتة لا يحق له الترشح إلى الاتحاد القادم, أما رئيس الاتحاد المستقيل والأعضاء فيحق للجميع الترشح للانتخابات المقبلة.

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