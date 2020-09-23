اتحاد الطلبة يطلق مبادرة «عينك على اختصاصك»

أيمن فلحوط

يطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية يوم السبت القادم مبادرة تحت عنوان «عينك على اختصاصك» في مقر الجامعات السورية الحكومية السبع دمشق وحلب وتشرين والبعث وطرطوس وحماة والفرات لمساعدة الطلبة في اختيار اختصاصاتهم ضمن المفاضلة الجامعية، وتوضيح وشرح كل التفاصيل.

رئيس مكتب الدراسات وقضايا الطلبة عماد العمر- عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية، بيّن أن الاتحاد نظّم هذه المبادرة على مستوى الجامعات السورية كافة، لتوضيح الاختصاصات الجامعية للطلبة، والفروق بين تلك الاختصاصات، وفرص العمل لخريجيها، وكذلك فرصها في الدراسات العليا، وطبيعة المناهج، وتكاليف الدراسة، وكل التفاصيل المتعلقة بالاختصاصات الجامعية، وستقوم لجان الاتحاد بإرشاد الطلبة في عملية المفاضلة، خاصة أن بطاقة مفاضلة العلمي تتضمن سبعة أنواع للقبول.

وبلغ عدد المراكز الكلية على مستوى الجامعات وفروعها 76 مركزاً، ويضم كل مركز لجنة من الاتحاد مكونة من 10 زملاء سيقومون بمساعدة الطلبة فيما ذكرته سابقاً، بغية التسهيل في عملية التسجيل، وكذلك تحقيق التباعد المكاني حرصاً على صحة الطلبة الجدد.

وأضاف العمر: إن ارتفاع عدد الناجحين في امتحانات الثانوية عن العام السابق بحوالي ٢٤٠٠٠ طالب فرض أعباء إضافية في عملية المفاضلة، خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا، لذلك عمل الاتحاد على زيادة عدد مراكز التسجيل على المفاضلة، وكذلك وجّه أعداداً أكبر من كوادر الاتحاد نحو هذه المراكز لتنظيم عملية التسجيل فيها، وفق أرقام دور تُمنح للطلاب، كما تم توزيع الطلاب على هذه المراكز، وفق فرع الثانوية، وسيتم توزيع الراغبين بالتسجيل وفق شرائح العلامات الحاصلين عليها في الثانوية.

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