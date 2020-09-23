إقبال على قرض المؤسسة الوطنية للتمويل في اللاذقية

اللاذقية – سراب علي

بينت وئام قصيري مديرة فرع صندوق المعونة الاجتماعية في اللاذقية لـ «تشرين » أن هناك إقبالاً على قرض المؤسسة الوطنية للتمويل، حيث بلغ عدد طلبات المسجلين في الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في اللاذقية و المراكز التابعة له في مركز القرداحة (المسرحون بمنطقة القرداحة) و مركز بيت ياشوط (المسرحون بمنطقة جبلة) ، ومركز الشير (المسرحون بمنطقة الحفة) ، الفرع الرئيسي (المسرحون بمنطقة اللاذقية) خلال الأسبوع الماضي أي من تاريخ بدء التسجيل حوالي 300 طلب وهم المسرحون المستفيدون من برنامج دعم المسرحين الذين تقدموا لصندوق المعونة الاجتماعية العام الماضي و المستفيدون من مكافأة الـ35000 ، مشيرة إلى أن الصندوق يتكفل بدفع كامل الفائدة عن الشخص الراغب في الحصول على القرض الذي يصل سقفه إلى 5 ملايين بعد أن تم رفعه .

وأضافت قصيري: يستمر فرع صندوق المعونة الاجتماعية في اللاذقية باستقبال المستفيدين من منحة بدل التعطل عن العمل، موضحة أنه حرصاً على صحة و سلامة المواطنين المستفيدين من منحة بدل التعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا تم تنظيم العمل بحيث يتم يومياً استقبال من 100 إلى 200 اسم من المستفيدين , حيث يتم إعطاء المستفيد طلب الاستمارة و التعهد الخطي ليحصل على المنحة و يحول بعدها إلى مديرية المالية مع إشعار القبض، حيث يتوجب على المستفيدين ممن وصلتهم رسائل اصطحاب الأوراق الثبوتية ( الهوية الشخصية وصورة عنها، وورقة اثبات مهنة )، وذلك بالنسبة للعمال الذين مهنتهم عمال كافتيريا أو مكتب سياحي أو عامل فندق أو عامل مطعم وعمال المقاهي وصالات الأفراح بالإضافة إلى كتاب من صاحب العمل ويتعهد أنه مستعد لإعادة المبلغ إذا ثبت العكس، وسائقي السرافيس شهادة العمومي بالإضافة إلى ورقة غير موظف.

وأشارت قصيري الى أن الدفعة الأولى شملت 2950 مستفيداً ووصل عدد المستفيدين في المحافظة من الدفعة الثالثة 123 مستفيداً بينما يبلغ عدد المستحقين للمنحة في الدفعة الرابعة ( 4449 مستفيداً ) ,علماً أن الدفعة الثانية لم يكن فيها أسماء مستفيدين في اللاذقية .

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