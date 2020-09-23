صيانة شاملة لمحطة مياه عللوك في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

تواصل المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة إجراء صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل لمحطة مياه عللوك الواقعة في ريف منطقة رأس العين الشرقي شمال غرب الحسكة على الحدود السورية التركية.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمود العكلة لـ«تشرين» أن ما تقوم به كوادر المؤسسة حالياً في محطة مياه عللوك يتضمن صيانة وتأهيل المزيد من الآبار من أجل إدخالها في الخدمة إلى جانب الآبار السبع عشرة العاملة حالياً , ما سيزيد من كمية الضخ باتجاه المناطق المستهدفة في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، وتشمل عملية الصيانة وإعادة التأهيل إلى جانب الآبار كل الغواطس والمضخات الأفقية والمعدات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية ومستلزمات العمل في المحطة التي تضم 30 بئراً ارتوازية عميقة، وتجري عملية الصيانة والإصلاح داخل المحطة نفسها وفي مقر المؤسسة في مدينة الحسكة.

وتهدف عملية الصيانة والإصلاح هذه إلى إعادة كامل محطة مياه عللوك للخدمة ووضعها بالاستثمار بكامل طاقتها الإنتاجية في أسرع وقت ممكن، وذلك لأن المحطة تعمل حالياً بحدود 70 بالمئة من طاقتها من خلال تشغيل 17 بئراً من أصل 30 و3 مضخات فقط من أصل 10، بسبب قيام قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة بالتخريب المتعمد والممنهج للمحطة وسرقة معداتها وتجهيزاتها بما في ذلك كابلات الكهرباء.

وأشار المهندس العكلة إلى أن المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة كانت في عام 2018 قد حفرت أربع آبار جديدة لمياه الشرب في محطة مياه عللوك على عمق 250 م، وهي آبار احتياطية تضاف إلى الآبار الموجودة في المشروع يتم استخدامها عند الحاجة، وقد تم حفرها ضمن تصوينة المشروع عكس الآبار السابقة الموجودة على الشريط الحدودي مع الجانب التركي، وتزيد غزارة كل بئر على 300 م مكعب في الساعة، مبيناَ أن عدد الآبار الارتوازية في محطة مياه عللوك يصبح مع الآبار الجديدة 34 بئراً، وتبلغ غزارة كل بئر من الآبار الثلاثين السابقة 250 متراً مكعباً في الساعة تتصل من خلال خطوط تجميع مع خزان في محطة عللوك سعته 12 ألف م3، يتم منه ضخ المياه إلى الخط الرئيسي المغذي لمدينة الحسكة بواسطة 10 مضخات أفقية بغزارة 750 م3 في الساعة لكل مضخة. ويبلغ طول الخط الرئيسي بحدود 70 كم وقطر 1200 مم , ينقل المياه إلى محطة الحمـّة الواقعة شمال غرب الحسكة، ومنها يتم توزيع المياه إلى مدينة الحسكة والتجمعات المحيطة بها.

يذكر أن محطة مياه عللوك دخلت في الاستثمار منتصف عام 2013، وتضم 30 بئراً ارتوازية تغذي منطقتي الحسكة وتل تمر والتجمعات والقرى المحيطة بهما.

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