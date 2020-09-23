تسيير سيارات جوالة لبيع الخبز في أحياء اللاذقية

اللاذقية- صفاء إسماعيل

بيّن مدير فرع المخابز في اللاذقية المهندس سعيد عيسى لـ«تشرين» أنه يتم تسيير سيارات جوالة بمادة الخبز لدعم عدة أحياء في مدينة اللاذقية تخفيفاً للازدحام على منافذ البيع وتسهيلاً لحصول المواطنين على المادة.

وأشار عيسى إلى تسيير سيارات جوالة محملة بـ١٤٠٠ ربطة إلى أحياء كل من بسنادا وجب حسن والأوقاف بناء على طلب المواطنين نتيجة نقص المادة عن كميات المعتمدين في تلك الأحياء ، موضحاً أن عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بناء على احتياج كل حي، بالإضافة لتغذية أكشاك في حيي الحمام وجب حسن.

وضمن الإجراءات التي يقوم بها الفرع لتأمين طاقة إنتاجية أكبر تخفف الازدحام على منافذ البيع،وأشار عيسى إلى تشغيل خطوط إنتاج في عدة مخابز أثناء عطلتها.

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