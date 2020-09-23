اتفاق صيني- هندي على استقرار الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن مسؤولين عسكريين من الصين والهند عقدوا جولة جديدة من المحادثات على مستوى القادة لبحث الأوضاع على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وو تشيان المتحدث باسم الوزارة قوله في بيان صحفي: “تم عقد هذه المحادثات في نقطة التقاء الحدود في مولدو حيث تبادل الجانبان الآراء بشكل صريح وعميق حول استقرار الوضع على طول خط الحدود بين الصين والهند”.

وأشار المتحدث إلى أن جيشي البلدين اتفقا على “التنفيذ الجاد للتوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين إضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق الميداني وتجنب الحوادث ووقف إرسال التعزيزات والامتناع عن تغيير الواقع على الأرض أو القيام بأي أفعال قد تؤدي إلى تعقيد الوضع”.

وأضاف إن: “الجانبين اتفقا أيضا على عقد الجولة السابعة من المحادثات على مستوى القادة بأسرع وقت ممكن واتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع القضايا الميدانية بشكل مناسب والحفاظ المشترك على السلام والهدوء عند الحدود”.

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار مباحثات في العاشر من أيلول الجاري بموسكو تناولت الوضع في المناطق الحدودية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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