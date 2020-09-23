برلماني أوروبي: الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون جرائم حرب في سورية

أكد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي الدكتور إيفان دافيد أن الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون جرائم حرب في المناطق التي يحتلونها في سورية بتوافق ودعم من السياسات الأمريكية والغربية.

وأوضح دافيد في مقال نشره اليوم في موقع نوفا ريبوبليكا الإلكتروني أن التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد بالوثائق والأدلة ارتكاب النظام التركي ومرتزقته جرائم حرب بحق السكان المدنيين في شمال سورية الأمر الذي يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن المناطق التي يحتلها النظام التركي في شمال سورية تحولت إلى ملاذ آمن لأكثر الجماعات تطرفا وارهابا فيما تلتزم الدول الغربية الصمت بشكل مخجل تجاه جرائم نظام رجب طيب أردوغان.

كما لفت دافيد إلى الممارسات البشعة التي ينتهجها نظام أردوغان تجاه شعبه مشيرا إلى أن “كل من يعارضه يتم اتهامه بالإرهاب.. ولهذا تحولت تركيا الآن إلى أكبر معتقل للصحفيين في العالم”.

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