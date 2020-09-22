851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان و643 في الأردن

سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في إحصائية جديدة اليوم إن إجمالي الإصابات في لبنان منذ الـ 21 من شباط الماضي لغاية الآن وصل إلى 30838 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 318.

وفي الأردن أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 643 إصابة جديدة في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية تفشي الفيروس في آذار الماضي ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5679 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 33 حالة.

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