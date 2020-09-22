وفاة 3 عمال مدنيين من عائلة واحدة بانهيار نفق لميليشيا “قسد” في الرميلان

توفي 3 عمال مدنيين من عائلة واحدة جراء انهيار نفق في منطقة الرميلان بريف الحسكة تابع لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وأفادت مصادر أهلية لمراسلة سانا بأن نفقاً أنشأته ميليشيا “قسد” في قرية معبدة التابعة لمنطقة الرميلان شمال شرق بالحسكة انهار اليوم ما تسبب بوفاة 3 عمال مدنيين من عائلة واحدة يعملون في حفر الأنفاق.

وتستغل ميلشيا “قسد” الظروف المعيشية الصعبة لأهالي المناطق التي تسيطر عليها جراء ممارساتها القمعية بحقهم والتضييق الذي تمارسه عليهم وتدفعهم للعمل في حفر الأنفاق وإقامة التحصينات في محيط البلدات والقرى وتحت المقرات التي تتخذها في تلك المناطق.

وتوفي أمس الأول 3 مدنيين وأصيب أربعة آخرون جراء انهيار نفق في مدينة الجوادية نحو 50 كم إلى الشرق من مدينة القامشلي تابع لميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

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