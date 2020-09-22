آخر تحديث: 2020-09-23 01:46:02
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مراسل سانا في القنيطرة : انفجار عبوة ناسفة بمحيط مديرية مالية القنيطرة في الحي الخدمي بمدينة البعث والأضرار مادية
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