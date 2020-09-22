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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 5 صفر 1442 الموافق لـ 22 أيلول 2020
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مراسل سانا في القنيطرة : انفجار عبوة ناسفة بمحيط مديرية مالية القنيطرة في الحي الخدمي بمدينة البعث والأضرار مادية
الأخبار
السفير صباغ: التقارير السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشهد على وفاء سورية التام بالتزاماتها
روحاني: الإجراءات الأمريكية القسرية ضد إيران انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
وفاة 3 عمال مدنيين من عائلة واحدة بانهيار نفق لميليشيا "قسد" في الرميلان
بوتين: سنبذل كل جهودنا في تسوية الأزمات الإقليمية بطرق سياسية دبلوماسية
الرئيس الصيني يدعو إلى عدم تسييس المعركة ضد فيروس كورونا
بيلوسي تحذر الجمهوريين من التسرع في تسمية قاض للمحكمة الأمريكية العليا
ست محطات وقود بريف دمشق تسرق المادة المدعومة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح أعمال الأسبوع رفيع المستوى
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب بريف إدلب
السفير آلا: الدول الأطراف في الحرب على سورية انتقلت إلى مرحلة الإرهاب الاقتصادي عبر تمديد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية وإصدار (قانون قيصر)