روحاني: الإجراءات الأمريكية القسرية ضد إيران انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم التأكيد على أن الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلاده انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.

وقال روحاني خلال كلمته عبر الفيديو في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إن الشعب الإيراني حرم من التعاون الدولي وتم فرض حظر قاس عليه مخالف للقرار الأممي رقم 2231، مشيراً إلى هذا الشعب يقاوم منذ عقود دفاعاً عن سعيه للتحرر من الهيمنة والاستبداد.

وأضاف روحاني: التزمنا بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة منه ومع ذلك نواجه أقسى أنواع العقوبات، مؤكداً أن واشنطن لا تستطيع أن تفرض على بلاده الحرب أو المفاوضات.

وتابع روحاني إن من يتفاخر بمحاربة الإرهاب هو ذاته من صنعه وفرض علينا العقوبات، مستعرضاً مواقف بلاده ووقوفها إلى جانب شعوب المنطقة في محاربة الإرهاب ومنها سورية والتصدي للعدو الصهيوني ولاسيما فيما يتعلق بالمساومة على القدس الشريف والأقصى المبارك.

وأوضح روحاني أن أمريكا هي فقط من استخدمت السلاح النووي في العالم والكيان الصهيوني هو الوحيد في المنطقة الذي يمتلك هذا السلاح، لافتاً إلى أن واشنطن تعيش حالياً عزلة دولية.

وحول تفشي فيروس كورونا في العالم قال روحاني إن هذه الجائحة العالمية ذكرت كل أعضاء المجتمع البشري بأن مواجهة القضايا العالمية المشتركة ليست ممكنة سوى عن طريق المشاركة العالمية.

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