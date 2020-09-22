لتجاوزها الدور.. إيقاف مخصصات 200 سيارة من البنزين

اللاذقية – سراب علي

بينت مديرة الشؤون الفنية في محافظة اللاذقية الدكتورة داليا محرز لـ “تشرين” أنه تم إيقاف مخصصات مادة البنزين لـ 200 سيارة خاصة، وذلك بعد أن رصدت فرق مراقبة المحطات المكلفة بتنظيم الدور وحفظ النظام مع محطات الوقود والمؤلفة من فريق حماية المستهلك وإلى جانبه عناصر من فرع المحروقات ( سادكوب ) والوحدات الشرطية، تلك السيارات وهي تتجاوز الدور أثناء دخولها محطات الوقود بشكل مخالف، حيث تم تسجيل أرقام تلك السيارات وتم إيقاف مخصصاتها، مبينة أنه سيتم النظر في مدة إيقاف المخصصات لتلك السيارات لاحقاً.

وأوضحت محرز أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتعليمات محافظ اللاذقية الذي أوعز بضبط وتنظيم عملية تعبئة البنزين في محطات الوقود كلها في المحافظة، مؤكدة استمرار مراقبة عمل محطات الوقود وضبط تلك الحالات وإيقاف مخصصات السيارات المخالفة وفق القوائم التي ترد المحافظة من الجهات المشرفة على عمل محطات الوقود، لافتة إلى استمرار مشرفي جهاز حماية المستهلك وعناصر الشرطة المتواجدين في محطات الوقود بتوزيع قسائم مرقمة بالدور على السيارات المنتظمة في الدور لتعبئة مخصصاتها من المادة.

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