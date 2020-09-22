الصحة: 44 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 44 إصابة جديدة وشفاء20 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3877 شفيت منها 983 وتوفيت 178 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ٢٢ أيلول ٢٠٢٠:

= الإصابات:

9 في حلب

8 في حمص

7 في السويداء

6 في دمشق

6 في ريف دمشق

5 في الحسكة

2 في الرقة

1 في حماة

= حالات الوفاة:

1 في حلب

1 في حمص

1 في طرطوس

= حالات الشفاء:

4 في حمص

3 في حماة

3 في حلب

3 في اللاذقية

3 في طرطوس

2 في دمشق

2 في ريف دمشق

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