الرئيس الصيني يدعو إلى عدم تسييس المعركة ضد فيروس كورونا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ العالم إلى عدم تسييس المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد معتبراً أن التضامن الدولي هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن شي قوله في كلمته المسجلة عبر الفيديو خلال المناقشة العامة للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد عن بعد بسبب جائحة كورونا إن “الصين لا تعتزم خوض حرب باردة أو حرب ساخنة مع أي دولة” مشيراً إلى أن “بلاده ملتزمة بالتنمية السلمية والمفتوحة والتعاون والاشتراك”.

وأضاف “لن نسعى أبداً لهيمنة أو توسع أو مجال للنفوذ” موضحاً أن “الصين ستواصل تضييق الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين من خلال الحوار والمفاوضات”.

وأكد الرئيس الصيني رفضه اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لا أساس لها ضد بلاده.

وقدم الرئيس الصيني مقترحات بشأن مكافحة جائحة كوفيد 19 داعياً إلى مواجهة عالمية للفيروس وإعطاء منظمة الصحة العالمية دوراً رائداً في هذا الإطار وتعزيز التضامن بين الدول.

وأشار الرئيس الصيني إلى ضرورة اتخاذ تدابير مكافحة شاملة وطويلة الأجل استجابة للمرض مشدداً على ضرورة اهتمام العالم باحتياجات الدول النامية واستيعابها وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا داعياً قادة العالم إلى تبني مفهوم الأسرة الكبيرة وتجنب الوقوع في فخ صدام الحضارات.

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