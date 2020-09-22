آخر تحديث: 2020-09-22 22:31:26
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روحاني: العقوبات الأمريكية على إيران انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

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التصنيفات: آخر الأخبار

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