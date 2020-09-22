روحاني: العقوبات الأمريكية على إيران انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 4 صفر 1442 الموافق لـ 22 أيلول 2020
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الأخبار
95 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية
الرئيس الصيني يدعو إلى عدم تسييس المعركة ضد فيروس كورونا
بيلوسي تحذر الجمهوريين من التسرع في تسمية قاض للمحكمة الأمريكية العليا
ست محطات وقود بريف دمشق تسرق المادة المدعومة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح أعمال الأسبوع رفيع المستوى
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب بريف إدلب
السفير آلا: الدول الأطراف في الحرب على سورية انتقلت إلى مرحلة الإرهاب الاقتصادي عبر تمديد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية وإصدار (قانون قيصر)
سياسي مصري: النظام التركي والولايات المتحدة يرتكبان جرائم في سورية
تجدد اقتتال مرتزقة الاحتلال التركي فيما بينهم في محيط تل تمر بريف الحسكة
العدو الإسرائيلي يتسبب بحرائق في منطقة اللبونة الجنوبية اللبنانية