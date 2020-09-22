آخر تحديث: 2020-09-22 22:31:26
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95 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية منف%

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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