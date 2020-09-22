الجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح أعمال الأسبوع رفيع المستوى

افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور مندوب سورية الدائم الدكتور بشار الجعفري صباح اليوم أعمال الأسبوع رفيع المستوى تحت عنوان “المستقبل الذي نصبو إليه والأمم المتحدة التي نحتاجها.. إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية ومواجهة كوفيد 19 من خلال عمل فعال متعدد الأطراف”.

وعرض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تقريره السنوي عن أعمال الجمعية العامة خلال الدورة السابقة وتحدث في بيانه الافتتاحي عن التحديات التي تواجه البشرية في ظل وباء كورونا وكذلك التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأمم المتحدة بعد 75 سنة من تأسيسها.

وأوضح الدكتور الجعفري في تصريح لـ سانا أن أعمال الدورة الحالية تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة وتتيح المناقشة العامة التي تعقد في بداية كل دورة من دورات الجمعية العامة فرصة لقادة العالم للإدلاء ببيانات بشأن مختلف القضايا العالمية وعرض مواقف بلادهم منها حيث من المتوقع أن تسيطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها دول العالم بسبب جائحة كوفيد19 على وقائع الدورة الحالية.

وأشار الدكتور الجعفري إلى أنه خلال هذا الأسبوع رفيع المستوى ستعرض الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمات مسجلة مسبقاً لقادة الدول وكبار المسؤولين فيها وذلك بعد تقديمها من قبل المندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تنعقد أعمال الأسبوع رفيع المستوى دون مشاركة فعلية لزعماء دول العالم وكبار المسؤولين فيها وذلك بسبب القيود التي فرضت على مقر الأمم المتحدة والتي لا تزال تحد من القدرة على عقد الاجتماعات الشخصية نتيجة الظروف الحالية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا كوفيد19.

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