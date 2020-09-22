العثور على طرد مشبوه داخل مبنى البرلمان الألماني

أعلنت السلطات الألمانية اليوم العثور على طرد مشبوه وصل إلى بريد البرلمان الألماني (بوندستاغ).

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة قولها إن “طرداً مشبوهاً وصل إلى مكتب بريد البرلمان وتمت الاستعانة بخبراء المفرقعات بشرطة برلين لفحصه والتحقق من محتواه بناء على طلب من شرطة البرلمان”.

بدورها أكدت متحدثة باسم البرلمان أن الطرد “لا يشكل خطراً” موضحة أنه كان طرداً دعائياً ظهر خلال مسحه بالأشعة وكان يحتوي على سلك ما أثار الشكوك وتمت الاستعانة بخبراء الشرطة الجنائية بعدما تعذر التحقق من محتوى الطرد خلال مسحة الأشعة.

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