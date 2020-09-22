التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على مدينة سراقب بريف إدلب
اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب بالقذائف الصاروخية على أطراف مدينة سراقب بالريف الجنوبي.
وذكر مراسل سانا أن إرهابيين يتحصنون في الأطراف الشرقية لبلدة سرمين جنوب شرق مدينة إدلب أطلقوا بعد ظهر اليوم عدة قذائف صاروخية باتجاه مدينة سراقب سقطت في الأراضي الزراعية في محيط المدينة.
وأشار المراسل إلى أن الاعتداءات أسفرت عن أضرار مادية في بعض المحاصيل وأشجار الزيتون.
وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.
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