سياسي مصري: النظام التركي والولايات المتحدة يرتكبان جرائم في سورية

استنكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلالان التركي والأمريكي في الأراضي السورية، مؤكداً أن قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة وحدها جريمة ضد الإنسانية.

وشدد هريدي في تصريح لمراسل سانا في القاهرة على أن وجود الاحتلال التركي في شمال غرب سورية ما كان ليتم لولا وجود ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى اتفاق النظام التركي والإدارة الأمريكية على انتهاك قواعد الأمم المتحدة وميثاقها بشكل فاضح من خلال ممارساتهما واستهدافهما لسورية.

وأكد هريدي أن جرائم النظام التركي وتدخله السافر في شؤون سورية الداخلية منذ العام 2011 وحتى اليوم تشكل انتهاكاً لكل الأسس التي بنيت عليها العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وهو ما يؤكد انتهازية السياسات التركية.

وشدد هريدي على أن النظام التركي يرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في سورية، مشيراً إلى أن إقدامه على قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة يشكل جريمة دولية بكل المقاييس.

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