تجدد اقتتال مرتزقة الاحتلال التركي فيما بينهم في محيط تل تمر بريف الحسكة

قتل وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية من جراء اندلاع اشتباكات عنيفة فيما بينهم في مناطق انتشارهم بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي في قريتي ليلان والأربعين شمال غرب بلدة تل تمر على خلفية الصراع المتواصل لاقتسام المسروقات ومناطق النفوذ واتهامات بالخيانة وإدخال وتفجير سيارات مفخخة في مدينة رأس العين وعدد من القرى في محيطها.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات التي تركزت عند أطراف القريتين وامتدت إلى داخلهما أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين واصابة آخرين وتسببت بحالات هلع لدى الأهالي ووقوع أضرار مادية في ممتلكاتهم.

ويتواصل الاقتتال فيما بين المجموعات الإرهابية التي تتبع للنظام التركي في معظم مناطق انتشارها ما يتسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم واستشهاد واصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الاهالي والممتلكات العامة.

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