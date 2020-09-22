العدو الإسرائيلي يتسبب بحرائق في منطقة اللبونة الجنوبية اللبنانية

تسبب العدو الإسرائيلي بإشعال حرائق كبيرة في منطقة اللبونة في القطاع الغربي الساحلي من الجنوب اللبناني.

وأفادت قناة المنار اللبنانية أن الحريق الكبير تسبب إلى الآن بإحراق أكثر من 40 دونماً من أشجار السنديان والصنوبر، لافتة إلى أن الجيش اللبناني ورجال الإطفاء وأهالي المنطقة يعملون على إطفاء هذه الحرائق.

وأوضحت القناة أن عمليات إخماد الحرائق تواجه صعوبات لعدم القدرة على وصول الآليات إلى المنطقة.

وتواصل قوات العدو الإسرائيلي أعمالها الاستفزازية وخروقاتها للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية حيث أقدمت ليلة السبت الماضي على إلقاء قنابل مضيئة فوق كروم الشراقي في الجنوب اللبناني تسببت بحرائق في المنطقة.

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