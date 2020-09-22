نقص المادة واللجان الفرعية سبب في أزمة البنزين

حماة - محمد فرحة

بداية لنعترف بنقص مادة المشتقات النفطية عامة والبنزين خاصة، لكن ما زاد الطين بلة هو اللجان الفرعية في المحافظات فهي من يتحكم في صيرورة التوزيع وكيف ولمن، ومن المفارقات أن يتم تخصيص قرية صغيرة كمعردس في ريف حماة الشمالي المتاخم لبلدة مورك بطلبين من البنزين يومياً، في حين تخصص منطقة كبيرة كمصياف أو السلمية ومحردة بثلاثة طلبات أسبوعياً.. أليست هذه الإجراءات مدعاة للتساؤل والريبة؟

يقول مدير فرع محروقات حماة المهندس ضاهر ضاهر: يبلغ عدد طلبات البنزين المخصصة لمحافظة حماة يومياً 8 طلبات، وعلينا أن نتكيف معها وفقاً لمعايير تضعها اللجنة المعنية بالمحافظة.

وعن مخصصات منطقة مصياف من البنزين أجاب بأنها ثلاثة طلبات في الأسبوع يقسم كل طلب منها على محطتين منعاً للازدحام .

ومما تقدم نستنتج أن عمل اللجان هو السبب بخلق الإشكاليات وهذا ما كان قد أشار إليه وزير النفط في حديثه التلفزيوني في وقت سابق وكذلك حمل جزءاً من المسؤولية للرقابة التموينية. فبدلاً من الضغط على محطة واحدة أو محطتين وانتظار أصحاب السيارات طوال النهار وقد يحظون بمخصصاتهم أو لا يحظون لماذا لا يتم تخصيص كل محطة بعدد محدد من الآليات وعلى صاحب المحطة التقيد بتوزيع المخصصات المطلوبة لهذه السيارات ومثلها المحطات الأخرى؟ ووفقاً لذلك نخفف من ازدحام الآليات على المحطة الواحدة، ويصبح من المؤكد أن من ينتظر دوره سيحصل على مخصصاته حتى إن وقف في آخر الطابور، فالمسألة ليست كيمياء لمن أراد الحل، لكن يبدو أننا صناع أزمات في الوفرة وفي الندرة، وليس من الموضوعية بمكان تخصيص بلدة معردس بطلبي بنزين بومياً ونصف سكانها في حماة ولا يتعدى عدد الموجودين بضعة آلاف، الأمر الذي يدعو للشك رغم أن بعضه إثم، لكن بالمقابل بعضه من الفطنة.

بالمختصر المفيد، إن سوء التدبير ومصالح الآخرين وقلة المادة سبب جوهري للطوابير التي نراها على محطات المحروقات، فمثلاً تخصيص 66 ألف ليتر أسبوعياً لمدينة مثل مصياف على سبيل المثال تكفي لتعبئة 2200 سيارة، في حين لا نرى في أكبر طابور 400 سيارة، فما الذي يحدث؟ إذ ما إن يتم افتتاح محطة بعد إغلاقها فترة بسبب المخالفة والامتناع عن البيع حتى يعاد إغلاقها بعد بضع ساعات وللسبب نفسه.. إننا صناع الأزمات رغم أن لكل مشكلة حلاً إلا عندنا فكل حل له مشكلة!.

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