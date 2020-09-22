زيادة عدد المقبولين في المسابقة بألفي مدرس للتعاقد مع تربية درعا

درعا - وليد الزعبي

أوضح المهندس منهل العمارين – مدير تربية درعا أنه تمت بموافقة وزارة التربية زيادة عدد المقبولين للتعاقد من الفئة الأولى الذين نجحوا بموجب المسابقة التي تمت مؤخراً وذلك بعد مراسلتها بالحاجات الإضافية لتغطية أكبر قدر من الشواغر المتوفرة، حيث زاد عدد المقبولين للتعاقد من 1132 إلى 3182 مدرساً بزيادة تبلغ 2050 مدرساً، علماً أن إجمالي عدد الناجين في المسابقة يبلغ 4093 متسابقاً، وهو ما يقلص الاعتماد على من هم من خارج الملاك ويسهم في استقرار العملية التعليمية من خلال تأمين كوادر تدريسية متخصصة ودائمة، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة تعيين المقبولين كلٌّ بالقرب من مكان إقامته إعمالاً بمبدأ توطين التعليم وبما يخدم المصلحة العامة ويتواءم مع مصلحة المتعاقدين، معبراً عن أمله بأن يتم التعاقد مع بقية الناجحين في العام القادم مع توفر الاعتمادات المالية اللازمة ورصد حاجات جديدة حسب الاختصاصات.

من جانب آخر أشار مدير التربية إلى أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية في ثانوية المتفوقين في مدينة درعا نزولاً عند رغبة الطلاب المتفوقين الذين نجحوا في اختبار القبول وإسهاماً في التحفيز والتشجيع على استمرار التفوق، حيث تم قبول جميع الناجحين في اختبار القبول للصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي بواقع 127 تلميذاً، فيما تم قبول 90 طالباً من الناجحين في اختبار القبول للصف العاشر بعد أن كان مقرراً قبول 60 طالباً في السابع ومثلهم في العاشر.

يذكر أن «تشرين» كانت تناولت في إحدى موادها ضرورة مراعاة تعيين المقبولين للتعاقد في مسابقة الفئة الأولى في أماكن قريبة من أماكن إقامتهم إسهاماً في استقرار العملية التربوية ولكيلا تتبدد رواتبهم من جراء تكاليف أجور النقل الباهظة في حال تعيينهم في أماكن بعيدة عن سكنهم، كما تناولت في مادة أخرى الحاجة إلى ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمدرسة المتفوقين في درعا لعدم تفويت فرصة لحاق طلاب كثر بركب المتفوقين.

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