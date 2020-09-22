تراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية من “كورونا”في درعا

درعا - عمار الصبح

لم يكن الحديث عن فيروس كورونا وحده الذي تراجع بل إن الأمر انسحب أيضاً على تراجع ملحوظ في الالتزام بالإجراءات الوقائية التي كانت على أشدها قبل فترة وجيزة، فارتداء الكمامة والتباعد المكاني وغيرها من الإجراءات الأخرى باتت خلف ظهور الكثيرين

وأشار عدد ممن النقتهم “تشرين” إلى أن الإجراءات الوقائية تراجعت داخل كثير من المؤسسات والدوائر الرسمية، فقلة فقط من هذه الدوائر من لا تزال تطلب ارتداء الكمامة كشرط لدخولها، مشيرين إلى أن بعض هذه المؤسسات والدوائر لا يرتدي موظفوها أنفسهم كمامات ولا يطبقون أية إجراءات احترازية..

وتراجعت أعداد الإصابات الرسمية المسجلة بالفيروس في المحافظة خلال الفترة الماضية فلم تسجل أية إصابات رسمية منذ أكثر من أسبوع، هو ربما ما دفع البعض للتخلي عن الإجراءات الاحترازية المفترض اتباعها للوقاية من الفيروس.

واعتبر مواطنون أن تراجع عدد الإصابات المسجلة في المحافظة حتى الآن لا يعني أن الفيروس انتهى، فطالما يجري تسجيل إصابات في محافظات أخرى، ” لذلك فنحن لسنا بمنأى عن خطر الوباء” على حد قولهم.

ولدى سؤال “تشرين” للبعض عن أسباب تراجع الالتزام بالإجراءات ؟ قال أحد المواطنين إن عدم التزامه بارتداء الكمامة وإجراءات التعقيم إنما يعود لأسباب مادية، بدوره أوضح رئيس مجلس مدينة درعا – المهندس أمين العمري أن مجلس المدينة وبالتعاون مع الجهات المختصة لا يزال مستمراً في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من عمليات تعقيم للمنشآت والمؤسسات العامة في المدينة وفي الحدائق والساحات الرئيسية والقيام بجولات مستمرة على المنشآت الحيوية والمطاعم وغيرها للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات، لافتا إلى أن إجراءات الوقاية من الفيروس هي ذاتية بالدرجة الأولى، وارتداء الكمامة يجب أن يكون نابعاً من قناعة لدى المواطن بأن له دوراً في التصدي للوباء.

وكشف العمري عن نية المجلس إطلاق حملة قريباً بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية وبساهمة المجتمع الأهلي والهلال الأحمر وكوادر مديرية الصحة، بهدف رفع الوعي للتصدي لكورونا، مبيناً أن الحملة ستعمل وفق برامج تستهدف عمليات تعقيم المرافق والمنشآت الحيوية ومقرات المؤسسات الرسمية، إضافة إلى تزويد المستوصفات في المدينة وخصوصاً مستوصف درعا البلد بالأجهزة والمستلزمات اللازمة كأجهزة الأوكسجين والحقائب الطبية اللازمة.

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