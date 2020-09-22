باكستان تجري تجارب سريرية ثالثة للقاح الصيني

بدأت باكستان اليوم مرحلة التجارب السريرية الثالثة للقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة “كانسينو بيولوجيكس” الصينية.

ونقلت رويترز عن وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر قوله إن “باكستان أطلقت المرحلة الثالثة لتجارب لقاح فيروس كورونا”.

وكانت السلطات الباكستانية وافقت في آب الماضي على إجراء اختبارات المرحلة النهائية للقاح الصيني التجريبي الذي تنتجه شركة “كانسينو بيولوجيكس” بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية وذلك بعد أن حصلت الشركة على موافقة من الحكومة الصينية على براءة اختراع للقاح “إيه دي 5 إن سي أو في” ضد فيروس كورونا.

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