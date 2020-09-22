العثور على جثتي امرأتين داخل مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بالحسكة

وسط حالة الفوضى والفلتان الأمني داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عثر صباح اليوم على جثتي امرأتين داخل المخيم.

وبحسب مصادر من داخل المخيم فقد عثر على جثتين لامراتين داخل القسم الثامن في مخيم الهول تم قتلهما خنقا لافتة إلى أن هذه الحالة سبقتها حالات قتل مشابهة وذلك نتيجة الفوضى المتفشية داخل المخيم.

وأضافت المصادر إنه لزيادة حالة الفلتان الأمني أوقفت ميليشيا “قسد” الدوريات الليلية ضمن المخيم الذي بات مسرحا لارتكاب الجرائم وتصفية الحسابات حيث سجلت خلال الفترة الماضية حالات قتل باستخدام أسلحة نارية مزودة بكواتم للصوت في تأكيد على تزايد انتشار السلاح ضمن المخيم.

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